"Nous devions nous mobiliser pour les Ukrainiens, commente Christophe Sevenants. C’est pour cette raison que nous invitons tous les Jemeppois dans la cour de l’administration communale le 2 et 3 avril." Cet événement est, comme il l’a répété à plusieurs reprises, apolitique. "C’est une démarche citoyenne. Il n’y a aucune casquette, pas de rattrapage, pas de couleur. Le but est clairement d’œuvrer pour le bien-être de tous."

En collaboration avec la Commune, Inovyn (où il y aura également un point de collecte), l’Athénée Royal Baudouin 1er et plusieurs restaurateurs, Christophe Sevenants et de nombreux bénévoles récolteront les dons des Jemeppois. "Nous pourrons aussi compter sur le soutien de plusieurs entreprises, de nos clubs sportifs et de l’ensemble de nos pharmacies qui réaliseront une collecte de médicaments." Les articles de premiers secours sont également très recherchés comme: l’iso-bétadine, les pansements, garrots, désinfectants, anti-inflammatoires… "Nous recherchons aussi la nourriture non périssable, du thé, du café, des boissons gazeuses, des sacs de couchage, lampe de poche, batterie. Nous recherchons aussi des produits pour bébé et, surtout, de la nourriture pour les animaux!"

Tous ces produits seront ensuite triés pour être placés dans un camion de 30 tonnes qui partira, dans le courant de la semaine, vers l’Ukraine. Il sera conduit par Vladimir Kibardin, un Namurois d’origine ukrainienne, qui, depuis Jemeppe, réalisera son 4e convoi en direction de la frontière entre la Pologne et l’Ukraine.

4 000€ de mazout

En parallèle aux dons, il y aura également des repas proposés par les restaurateurs sur la place communale. "L’objectif est d’atteindre, au minimum, 100 repas, ajoute Christophe Sevenants. Les restaurateurs vont jouer le coup à fond puisqu’ils proposeront des pâtes et des pizzas à la sauce ukrainienne. Le tout entre 12 et 15€. Un glacier vendra aussi de la glace aux couleurs du pays. Enfin, ce sont les élèves de l’Athénée Baudouin 1er qui se chargeront de servir aux tables." L’argent récolté sera utilisé pour payer le mazout du camion. Un sacré budget qu’il fallait prendre en compte pour réussir ce projet. "Nous ne voulions pas demander de dons en liquide. Ces repas, c’est aussi le bon moyen pour que les citoyens restent, prennent du bon temps durant le week-end."

Un appel aux anciens élèves

Christophe Sevenants a profité de cette organisation pour transmettre un message et envoyer une invitation qui lui tient à cœur. "Je suis enseignant depuis 25 ans. J’invite mes anciens élèves de l’Athénée Royal Baudouin 1er à nous rejoindre le 2 et 3 avril. Pour manger, boire un verre, déposer un paquet de pâtes. J’aimerais qu’il fasse un geste pour leur actuelle ou ancienne commune. Et si certains désapprouvent cette organisation ou n’ont pas les moyens, je leur demande de mettre des couleurs du drapeau ukrainien à leur domicile ou même de poster un message sur Facebook. C’est aussi une forme de soutien." La même invitation est évidemment envoyée à tous les Jemeppois. "Il est temps de faire rimer entité avec unité."

Une autre détresse humaine sur le territoire

Ils ont un autre statut, ne viennent pas d’Europe mais les transmigrants de l’aire de Spy occupent toujours leur camp en bord d’autoroute. À leur arrivée en 2018, pour fuir les conditions déplorables dans leurs pays, personne ne s’était levé pour organiser une opération semblable à celle du 2 et 3 avril. Ils peuvent aujourd’hui toutefois compter sur le collectif S13. "Le citoyen n’a pas vécu cela de la même façon, il n’a pas été bombardé d’images médiatiques", indique Christophe Sevenants. La détresse humaine est pourtant la même.