Jérôme, 32 ans, est célibataire depuis un an et demi. Depuis son appartement de Namur, il a accepté de nous expliquer comment il vit le confinement.

"De base, je suis très chez moi, parce que je suis sans emploi depuis quelques mois maintenant", confie-t-il. "Mes occupations se faisaient déjà chez moi, et ça s'applique en fait très bien au confinement : le ménage une fois par semaine, de la lecture, regarder Netflix ou Amazon Prime, comme à peu près tout le monde. Et des jeux vidéo, aussi, et puis je fais des choses un peu plus spécifiques, comme la préparation de jeux de rôle. Tout ça sans compter mes... tentatives, on va dire, d'écriture."

Ca fait une semaine qu'il n'a plus mis un pied dehors, après avoir fait des courses vendredi dernier. "Depuis je suis tout seul, avec mon chat, Faust. Il va falloir que je rachète à manger, donc je suis en train de voir si j'y vais à pied, comme d'habitude, ou si je peux commander en ligne et aller chercher, afin de ne pas encombrer le magasin."

Les seules chose qu'il ne fait plus depuis le confinement, c'est sortir prendre des verres avec des amis, se balader, voir ses voisins et organiser des parties de jeux de rôle. "Je repartirai sûrement me balader, mais tout seul évidemment. Et vu que j'avais acheté un vélo d'appartement pour les jours pluvieux, finalement, je fais même mes exercices chez moi, trois fois par semaine. Pour les jeux de rôle, des sortes de jeux de société où je crée un monde pour que des joueurs incarnent des personnages et vivent une histoire, j'essaye par contre de m'organiser pour transférer ça en ligne. Pour que je puisse continuer les aventures des quatre tables que j'anime, même si ça demande pas mal de boulot parce que ça fait pas loin de 16 personnes en tout à coordonner et réunir."

Si la recherche d'emploi est au point mort depuis quelques jours avec le confinement obligatoire, les rencontres amoureuses, elles, continuent. "J'utilisais Tinder avant, et je le fais toujours. Mais c'est plus... spécial, on va dire, aujourd'hui", explique-t-il en riant. "Maintenant quasi un profil sur deux, c'est quelqu'un qui cherche à nouer des contacts pour passer le temps." Cela dit, il y a toujours des célibataires en recherche d'amour : "En ce moment, il y a quelqu'un avec qui je discute, et on pense se faire un rendez-vous en vidéo, chacun chez soi, pour voir si on se plait en se voyant concrètement, plutôt qu'attendre un mois pour se parler. On s'adapte, tout va bien !"