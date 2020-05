Antoine et Pascal (prénoms d’emprunt), comparaissaient ce jeudi devant le tribunal correctionnel pour 5 vols qu’ils ont commis ensemble ces derniers mois. Antoine en a 13 à son actif : des vols qualifiés et des tentatives de vols. Dans des voitures stationnées dans la région namuroise, mais aussi au préjudice de la crèche La Ribambelle de Jambes et du Foyer Jambois ainsi que dans la région de Florennes. Côté butin, les auteurs ratissaient large : des câbles USB, une face de radio, du liquide, de la nourriture, des tablettes, une console, du parfum,… Interrogé, Antoine ne sait pas expliquer son geste. Pascal explique qu’il volait pour manger.

Le substitut Seminara réclame une peine comprise entre 18 mois et 2 ans assortie d’un sursis probatoire pour Antoine et une mesure de probation autonome pour son complice. "On a ici affaire à deux jeunes désœuvrés qui ont été livrés à eux-mêmes une fois leur majorité atteinte. Ils n’ont pas de revenu, ne font pas preuve de proactivité dans la vie et volent pour subsister."

L’avocate de Pascal plaide une peine de travail pour son client. Le conseil d’Antoine sollicite une peine de probation autonome. "Une peine assortie d’un sursis probatoire laisserait une trace dans son casier judiciaire. C’est une jeune à peine majeur livré à lui-même qui doit être cadré et soutenu."

JVE