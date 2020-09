L'Académie de Police de Namur ouvrira ses portes le 26 septembre prochain, dans le total respect des normes sanitaires actuellement en vigueur. 3 ateliers seront proposés aux participants, sous la forme d’un rallye, accessible par groupe de maximum 50 personnes, inscrites obligatoirement au préalable via le site de www.jobpol.be.

Un atelier recrutement intégrant l’ensemble des épreuves auxquelles le candidat est soumis avant une éventuelle incorporation (des tests d’aptitudes cognitives à la commission de sélection en passant par les tests psychologiques et médicaux). Un responsable et deux psychologues du recrutement de la Police Intégrée accueilleront les candidats et répondront à leurs questions (30 minutes).

un atelier formation animé par des permanents de l’APN qui présenteront le calendrier académique de A à Z (30 minutes).

Un atelier speed jobing dans le nouveau centre de formation pratique avec des aspirants du cadre de base, des élèves issus de la 7ème TQ assistant aux métiers de prévention et de la sécurité (école secondaire provinciale d’Andenne) et des chargés de cours (45 minutes).

Vous pouvez visionner le docu-reportage présentant le recrutement et la formation pour les aspirants inspecteurs de police intitulé « Policier, du rêve à la réalité » : https://youtu.be/IqyeHBalSks.

Informations pratiques

Quand ? Samedi 26 septembre 2020 de 9h à 17h (départ de groupes toutes les heures).

Où ? Académie de police – Campus provincial, rue Henri Blès, 188-190 à 5000 Namur.

Contact : 1er CP Raymond DRISKET, Directeur - 081 775 127 – 0471 950 344 - raymond.drisket@province.namur.be

www.academie-police.be