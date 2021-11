Le dimanche 28 novembre 2021, dans le cadre de la Journée de l’Arbre, la Ville de Namur mènera différentes actions. Cette édition 2021 met l’Aulne et la haie à l’honneur.

De 9 à 13 heures, à Vedrin, le service Nature et Espaces verts procédera à la distribution gratuite de plants de 25 essences différentes (un plant par personne) : érable champêtre, noisetier, pommiers (président roulin, belle fleur double, gueule de mouton, sabot d’Eysden), néflier, groseillers (rouge, cassis, blanc, maquereau rouge, rose), casseille, framboisier, sureau noir, sorbier des oiseleurs, saule des vanniers, prunellier, viorne obier, cornouiller mâle, aubépine, aulne glutineux et bourdaine.

Chacun pourra également repartir avec l’un des deux kits composés de 5 plants de haie : un kit « comestible » dont chaque essence produit des fruits comestibles (pour autant qu’ils soient récoltés à la bonne période) ; un kit spécialement conçu pour les oiseaux afin de leur permettre de se nourrir, construire leur nid, se protéger des prédateurs… Au total, ce sont près de 5.000 plants qui seront distribués gratuitement et qui n’attendent qu’une chose… trouver leur place dans les jardins namurois !

Plusieurs stands seront également présents sur le site du département Nature et Espaces verts pour l’occasion. L’ASBL Les Guides Composteurs Namurois, composée de bénévoles agissant pour le compte de la Ville de Namur, sensibilisera les citoyens au compostage individuel à domicile. Les ambassadeurs de la permaculture, 15 citoyennes et citoyens namurois sélectionnés par la Ville de Namur afin d’être formés à la permaculture et au jardinage, sensibiliseront à leur tour les visiteurs et visiteuses. La Maison Fischer tiendra un stand didactique et de vente de produits dérivés de la ruche. Un stand sur la biodiversité rassemblera 3 partenaires : la régionale « Coeur de Wallonie » de Natagora pour l’aspect « accueil de la biodiversité au jardin », l’ASBL GT Athenam pour la préservation de la chouette chevêche dans les vergers et Diversifruits, association active dans le redéploiement des vergers de variétés anciennes en Wallonie.

Le dimanche 28 novembre 2021, de 9 à 13 heures, rue Frères Biéva, 203 à 5020 Vedrin (département Nature et Espaces Verts de la Ville de Namur)