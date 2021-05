Ce mercredi 12 mai a lieu la Journée internationale de l’infirmière. Le monde entier célèbre l’apport irremplaçable des soins infirmiers à la santé et au bien-être et commémore la naissance de Florence Nightingale, fondatrice des soins infirmiers modernes. Le Conseil International des Infirmières (CII) encourage toutes les infirmières à faire entendre leur voix pour montrer à leurs collègues, aux patients, au public et aux politiciens à quel point les soins infirmiers sont importants pour la santé des personnes, des familles et des communautés.

Le CHRSM fête 1113 infirmières et infirmiers. L’institution souhaite les remercier de tout cœur pour tous les soins apportés jour et nuit. En respectant le contexte actuel du Covid-19, un Food truck sera présent sur chaque site entre 12h et 15h, un panier gourmand et un bouquet de fleurs seront offerts à chaque unité de soins, une tombola sera également organisée. Le personnel de nuit ne sera pas oublié, un repas plus élaboré sera distribué durant leur service.