Envie de passer un moment de détente en famille dans un splendide hôtel de maître et son jardin « à la française » nichés en plein cœur de Namur ? Les mercredis et les dimanches de juillet, le Musée des Arts décoratifs propose une visite active de l’exposition permanente « Maison de famille » suivie d’une animation basée sur des thèmes chers au Siècle des Lumières.

Après une immersion dans la vie quotidienne d’une famille de nobles du 18e siècle au sein de l’hôtel de Groesbeeck-de-Croix, les enfants auront le loisir de créer une maquette de leur propre jardin « à la française », de découvrir les senteurs et les tendances « mode » de l’époque ou encore de s’amuser avec les jeux d’autrefois : échasses, dominos géants, quilles, jeux de plateaux…

L'activité aura lieu les dimanches. De 10h30 à 12h : visite du musée + activité artistique sur « Le jardin à la française ». De 13h30 à 15h : visite du musée + animation ludique et olfactive sur « La mode, la beauté et les senteurs d’autrefois ». De 15h30 à 17h : visite du musée + « Remise au goût du jour des anciens jeux d’intérieurs et d’extérieurs du 18e siècle ». Mais aussi les mercredis, de 13h30 à 15h30 : visite du musée + activité artistique sur « Le jardin à la française »

Les dimanche 3, 10, 17, 24 et 31 juillet 2022 et les mercredis 6, 13, 20 et 27 juillet 2022. Le public familial (à partir de 6 ans) et attendu aux Bateliers/Musée des Arts décoratifs, rue Saintraint 3 à 5000 Namur. Activité gratuite uniquement sur réservation au 081/24 87 20.

Une toute nouvelle collection de carnets « Découverte » gratuits vient de sortir à destination également des familles. Le premier explore « Le jardin du musée », son tulipier de Virginie, ses parterres de pivoines et sa ribambelle de putti. Questions et activités ludiques permettent de découvrir ce jardin d’inspiration française où la nature « domestiquée » laisse néanmoins place à la rêverie et à la poésie. Le second carnet invite à exercer son sens de l’observation en parcourant le musée pour résoudre des énigmes et ainsi recomposer « Le Puzzle secret ». Les carnets sont disponibles à l’accueil du Musée des Arts décoratifs.