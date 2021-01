Torture, viol, traitements inhumains et dégradants, coups et blessures, menaces,…Ce sont quelques-unes des préventions dont doivent répondre les 5 jeunes hommes qui s’en sont pris à Dorian Jacobs la nuit du 24 au 25 juin 2019 dans son appartement de Fosses-la-Ville.

Tous les prévenus sont des connaissances de la victime. Ce soir-là, près du kiosque, une jeune mineure leur raconte que Dorian lui a imposé une sodomie lors d’un rapport sexuel. Vers 1h du matin, les "justiciers en herbe" tentent d’attirer leur victime dans un traquenard. Comme il ne tombe pas dans le panneau, ils se déplacent jusque chez lui. La scène débute avec 2 coups de poing en plein visage. Elle durera plusieurs heures, durant lesquelles rien ne sera épargné à Dorian. Il est piqué avec une fourchette, avec un tournevis qu’on lui place aussi sur l’œil, on lui brûle les mains avec un briquet, on lui brise une assiette sur la tête, on le force à manger des mégots encore chauds. Tranquillement assis, l’un des bourreaux donne les ordres, alors que les deux gros bras les exécutent, pendant que deux autres regardent béatement.