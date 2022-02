Le tribunal correctionnel de Namur a prononcé jeudi une peine de 3 ans de prison à l’encontre d’un prévenu qui dirigeait depuis sa cellule un trafic de cannabis au sein de la prison d’Andenne. Des peines de probation autonome de 2 et 1 an ont été respectivement prononcées pour la mère et le frère du détenu, également impliqués.

Condamné en 2018 à 25 ans de prison pour un assassinat commis en octobre 2013 à Roisin, Grégory D. comparaissait mi-janvier devant le tribunal correctionnel pour répondre de détention et vente de stupéfiants à l’intérieur de la prison d’Andenne. Il lui était également reproché d’être à la tête d’une association de malfaiteurs. S'il reconnaissait la vente et la détention de stupéfiants, il niait l’existence d’une association de malfaiteurs impliquant sa mère et son frère. Ses proches étaient en effet accusés de lui avoir fourni du cannabis en prison entre le 21 septembre 2019 et le 28 février 2021. La mère du prévenu, âgée de 58 ans, était en aveux des faits.