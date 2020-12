Des peines de 18 mois, 40 mois et 4 ans de prison ont été requises, mercredi matin par le parquet de Namur devant le tribunal correctionnel de Dinant, à l'encontre de trois personnes poursuivies à des degrés divers pour vol, entrave méchante à la circulation, coups et trafic de stupéfiants à Mettet durant l'été 2020.

Le 27 juillet 2020, un vol avec violence a été commis dans un commerce de Mettet. L'auteur a volé des boissons et a pris la fuite. Quatre jours plus tard, la police de la zone Entre-Sambre-et-Meuse a été appelée au domicile d'une femme, victime de violences conjugales. A cette occasion, celle-ci a indiqué que son compagnon consommait et vendait de la cocaïne. "La police s'est rendue dans le centre de Mettet, à la recherche de cet individu. Celui-ci se trouvait dans une voiture, conduite par l'auteur du vol avec violence commis quelques jours plus tôt. Il y a eu une course-poursuite pour les interpeller", a indiqué le parquet de Namur.

Une peine de 40 mois de prison a été requise à l'encontre du voleur/conducteur. "Mon client n'est pas un braqueur de petit magasin. Il avait consommé des stupéfiants, voulait de l'eau mais n'avait pas d'argent. Il est parti en disant qu'il reviendrait, sous-entendu pour payer", a indiqué son avocate. Pour les faits de trafic de stupéfiants et de coups, le parquet a requis quatre ans de prison à l'encontre du second prévenu ainsi qu'une peine supplémentaire de trois mois, car il est en séjour illégale en Belgique. Enfin, sa compagne risque 18 mois de prison pour avoir participé au trafic de cocaïne. Jugement le 8 janvier