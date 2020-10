Le tribunal correctionnel de Namur a prononcé jeudi des peines allant jusqu’à 5 ans de prison à l’encontre de 7 prévenus accusés de former une association de malfaiteurs ayant commercialisé plusieurs dizaines de kilos de cannabis et de la cocaïne en province de Namur entre 2016 et 2019.

Selon le parquet de Namur, l’association était une pyramide au-dessus de laquelle on trouvait Ludovic V. Celui-ci est accusé d’avoir vendu du cannabis par dizaines de kilos ainsi que de la cocaïne. Le prévenu conteste la période infractionnelle ainsi que les quantités et le fait d’avoir vendu de la cocaïne.

Le substitut Gaublomme déclarait : « L’association était bien rodée. Tout partait d’une personne, qui se reposait sur 13 vendeurs et des intermédiaires. Il avait un chauffeur, alors que toute la marchandise transitait par une seule habitation où tout le monde avait accès ».

Ludovic V est condamné à 5 ans de prison. Deux autres prévenus écopent de peine de 3 ans de prison assorties d’un sursis de 5 ans pour ce qui excède la détention préventive déjà effectuée. 3 prévenus sont condamnés à des peines de 2 ans et un dernier à une peine d’un an.

En ce qui concerne 10 autres prévenus, une enquête relative à la faisabilité d’une peine de travail a été ordonné par le tribunal de Namur.