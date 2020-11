Trois Roumains faisant partie d'une bande organisée spécialisée dans le vol de métaux poursuivis pour un vol et une tentative de vol de cuivre, commis entre la fin janvier et le début février 2020 à Ciney, ont été condamnés mercredi par le tribunal correctionnel de Dinant. L'un d'eux a écopé d'une peine de 30 mois de prison pour ce qui excède la détention préventive déjà subie. Les deux autres, qui faisaient défaut, ont écopé de quatre ans ferme. Leur arrestation immédiate a été ordonnée.

Les trois prévenus ont commis un premier vol de 138m de câble en cuivre et d'un touret en bois contenant lui aussi 138m de câble en cuivre, le 31 janvier 2020. Quelques jours plus tard, le 5 février 2020, ils ont tenté de récidiver mais en ont été empêchés par la police qui avait repéré leur véhicule suspect sur le parking de la gare de Ciney. « Dans ce dernier, qui était ouvert, ils ont trouvé une pince-monseigneur, des lampes frontales, une paire de cisailles, des tournevis et des gants. Ce véhicule correspondait à celui identifié par les caméras de surveillance lors du premier vol », a précisé le parquet de Namur.

Le cuivre volé était revendu aux Pays-Bas. Le parquet de Namur avait demandé au tribunal d'envoyer « un signal fort à l'encontre de toutes ces personnes qui viennent se servir sur les voies ferrées belges. »