Les deux prévenus ont été lourdement condamnés. Ils dealaient de l'héroïne.

Le 22 avril dernier, le tribunal correctionnel de Dinant s'est penché sur un dossier de trafic de stupéfiants qui s'est étalé entre juin et octobre 2019 en région couvinoise. Les deux prévenus, Jawad et Youssef, n'avaient pas comparu en raison de la crise sanitaire. Ils étaient néanmoins représentés par leurs avocats. Ce mercredi matin, le premier cité a écopé de quatre ans ferme, en état de récidive légale. Le second a été condamné à deux ans avec sursis. Le tribunal a également demandé la confiscation des GSM retrouvés ainsi qu'une somme de 4.800€ pour chacun.

Jawad et Youssef, en situation illégale en Belgique, ont été interpellés 1er octobre par des policiers de la zone des Trois Vallées. Ils avaient attiré l'attention d'une patrouille par une conduite à vitesse excessive. « Les policiers ont retrouvé leur trace à hauteur d'une station-essence », précisait le parquet de Namur. Les deux prévenus étaient accompagnés d'une troisième personne, non poursuivie judiciairement. Tous avaient pris la fuite à pied. Durant leur cavale, les suspects se sont débarrassés de plusieurs GSM mais de la drogue et du matériel ont été retrouvés dans leur voiture. « A savoir 160g d'héroïne conditionnés en 25 paquets et une balance de précision. Il y avait aussi deux gsm », précisait le parquet de Namur. L'exploitation de la téléphonie a permis de confirmer le trafic de stups pour lequel ils ont été condamné ce mercredi.