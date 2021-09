Plusieurs milliers de personnes, selon les organisateurs, ont assisté dimanche au Kids Rally du Télévie, qui s'était installé à l'aérodrome de Namur, à Temploux. Les spectateurs ont été accueillis avec de nombreuses animations. Au-delà de la présence des bolides et des stars du rallye, ils ont pu profiter d'une exposition statique de voitures de prestige, de vols en planeur, en hélicoptère et en montgolfière, ou encore de départs arrêtés en tant que passagers de supercars sur la piste de l'aérodrome. Château gonflable, trottinettes électriques et autres jeux ont également ravi les plus petits.

Côté rallye, quelque 150 bolides d'hier et d'aujourd'hui étaient au départ de cette nouvelle édition. Parmi eux, on trouvait une trentaine de voitures électriques et hybrides en tous genres pilotées par des personnalités, avec à bord des enfants touchés par le cancer et la leucémie. Au volant, on a notamment pu apercevoir Alexandre Bouglione et Anne Ruwet, parrain et marraine de l'événement, mais aussi Benny B, Eric Boschman, Sarah Bovy, Patrick Ridremont, Thomas de Bergeyck ou encore Michael Miraglia.

L'objectif de l'événement était de récolter des dons au profit du Télévie et en particulier pour aider la recherche concernant les enfants. A ce titre, une vente aux enchères a notamment été organisée en fin d'après-midi. L'occasion de s'offrir une Fiat 500 électrique, le museau d'une Formule 1 pilotée par Johnny Herbert en 1996, un portait de Jacky Ickx dessiné au fusain ou encore une casquette signée par Lewis Hamilton. Le tout, pour la bonne cause.

Le montant récolté par l'organisation n'est pas encore connu. Il sera communiqué en début de semaine prochaine.