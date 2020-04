Cette application sert de plateforme pour les parents, enseignants et directions.

A Ohey, une application pour smartphones facilite la vie des écoles communales depuis plusieurs années. Konecto permet aux enseignants et directeurs d'école d’atteindre directement les parents qui en disposent. Si l'application avait déjà fait ces preuves avant, elle les confirme en cette période de confinement. « Ca fait deux années complètes qu'on l'utilise », explique Aline Coibion, directrice des implantations d'Ohey et d'Haillot. « On l'a découverte au salon de l'éducation. Elle a été créée par un parent d'élève (NdlR : originaire de Marche-en-Famenne) pour l'école de ses enfants. C'est une plateforme qui permet aux enseignants d'écrire un mot comme s'ils le faisaient sur du papier. Ils peuvent également joindre un document comme un PDF ou une image. Ils ont accès à toutes les classes et à chaque élève à titre individuel. En tant que directrice, je dois par ailleurs valider chaque mot », poursuit Aline Coibion.

© D.R



Les parents qui utilisent cette application sont avertis par mail ou par une notification dès l'envoi d'un message ou d'un document. Ils ont un code spécifique pour chaque enfant et peuvent aussi poster une réponse. « Il y a aussi la possibilité de recevoir un SMS en cas d'information importante à faire savoir comme en cas de panne de chauffage par exemple. A ce moment-là, c'est le coût d'un SMS. »

La commune d'Ohey compte quatre écoles communales : Ohey, Haillot, Evelette et Perwez. Soit environ 450 élèves. « Et malgré le fait qu'il y a encore pas mal de zones grises sans connexion, pratiquement tous les parents ont cette application », indique l'échevine Laurence Grindt. Information confirmée par la direction Aline Coibion. « Pour l'école d'Ohey, 95% des parents l'ont. A Haillot, presque tout le monde l'a également. Cette tendance vaut également pour les deux autres écoles.»

En cette période de confinement, Konecto de maintenir le contact entre les différents intervenants scolaires. « Ca permet par exemple d'envoyer des exercices aux élèves et d'indiquer aux parents qui n'ont pas la possibilité de les imprimer, où et quand ils peuvent venir les chercher. Il y aura aussi peut-être des cours en vidéo-conférence. Konecto nous permettra de les prévenir", termine la directrice.

Les quelques parents n'ayant pas cette application wallonne sont quant à eux directement prévenus individuellement par téléphone.