Une terrasse en extérieur donnant sur les jardins à la française propose boissons et petite restauration pendant tout l’été.

C’est fin 2018 que les frères Bouvier ont racheté l’abbaye Notre-Dame du Vivier à Marche-les-Dames.

Ils y mènent des travaux de rénovation depuis. "Tout sera refait à l’identique. Raison pour laquelle il n’y aura pas d’hôtel qui nécessite l’installation de salles de bains ou de climatisation par exemple, mais une cinquantaine de bureaux qui seront naturellement séparés de la partie publique et touristique. L’abbaye était déjà divisée en deux parties fréquentées par des personnes qui ne se croisaient jamais. À terme, il y aura aussi un restaurant", souligne Geoffroy Bouvier, fier de pouvoir faire découvrir cet endroit riche de mille ans d’histoire aux Namurois à travers une terrasse éphémère.

"90 % des Namurois ne connaissent pas l’abbaye de Marche-les-Dames. De toutes les abbayes de femmes fondées dans le pays de Namur, elle est la seule dont les bâtiments et le site soient intacts. Elle est totalement classée", s’enthousiasme celui qui propose aux Namurois et visiteurs de venir y passer un moment hors du temps cet été.

"Ce sera la dernière occasion de la découvrir avant rénovation puisque bientôt, des échafaudages seront installés pour la rénovation intérieure. Nous avons commencé par les jardins à la française qui sont surplombés d’une terrasse de 100 mètres où nous avons installé 60 sièges dans les règles de distanciation sociale. Nous ne comptons pas augmenter la capacité par la suite car le but n’est pas de faire du volume."

Un dépaysement total à 6 kilomètres de Namur. On peut s’y installer pour profiter du calme et du chant des oiseaux, d’un jardin où les enfants peuvent courir et découvrir des animaux comme des alpagas, des vaches Highland, des chèvres, des émeus…

"Les visiteurs ont accès s’ils le veulent aux parties communes de l’abbaye : le cloître, l’ancien réfectoire et le dortoir. Ils peuvent faire une balade à pied dans les bois qui n’ont rien à envier à ceux de la Vecquée même s’ils sont moins fréquentés, faire une halte ici en se baladant à vélo sur le Ravel…", propose encore Geoffroy Bouvier, manifestement sous le charme de l’endroit.

© Swijsen



La bière Clem de Castro est déjà un succès

Au menu de la terrasse : bières locales, tartines, tapenades et planches à partager.

L’idée des frères Bouvier avec cette terrasse estivale ouverte tous les jours de midi à la tombée du jour n’est pas de lancer un nouvel endroit huppé, mais de s’adresser au plus grand nombre.

"Les visiteurs peuvent simplement prendre un rafraîchissement ou une glace. On a aussi voulu proposer une carte de petite restauration à prix démocratique. Qu’il s’agisse des toasts au saumon, des tartines aux 3 fromages d’abbaye (Orval, Chimay et Maredsous en attendant le fromage de l’abbaye de Marche-les-Dames), des tapenades ou planches à partager, on se situe dans les 7 ou 8 euros."

Côté boissons, il y aura des rafraîchissements, dont la fameuse limonade au miel, gingembre et citron vert préparée par Gustavo (qui exploite la terrasse) et proposée en 75 cl à partager. On y trouve aussi des cocktails classiques à prix raisonnable : mojito, spritz, gin tonic, caïpirinha… Ainsi que quatre bières locales. "On propose la To Touille (brasserie Delsart à Noville-les-Bois), la blanche de Namur (brasserie du Bocq) rosée et une pils locale."

La quatrième bière est celle créée spécialement pour la brasserie de Marche-les-Dames, même s’il ne s’agit pas d’une trappiste. "Un ami brasseur m’a dit : avec une abbaye, il vous faut absolument une bière. Elle existe, se trouve ici ainsi que dans l’un ou l’autre point de vente local et elle a déjà son petit succès dans la région", sourit Geoffroy Bouvier.

Résultat : une blonde à 6,5 % baptisée Clem de Castro. "On a voulu rendre hommage à une sœur particulièrement importante dans l’histoire de l’abbaye : Dame Clémence de Castro, abbesse entre 1602 et 1635. La bière n’est pas brassée ici, mais à Jandrain-Jandrenouille avec de l’eau de l’abbaye qui est prélevée ici", souligne encore Geoffroy Bouvier.

Déjà deux magnifiques gîtes en activité dans les dépendances

Nichée dans le jardin de l’abbaye Notre-Dame-du-Vivier, l’abbaye cistercienne fondée en 1106, deux gîtes sont déjà en activité. Il y aura un total de 50 lits à terme. "Il s’agit de maisons individuelles qui ne sont pas situées au sein de l’abbaye, mais donnent sur l’aile sud. Elles servaient à loger à l’époque des personnes qui étaient au service de l’abbaye, mais n’appartenaient pas à la communauté religieuse : l’instituteur, l’ouvrier agricole…", décrit Geoffroy Bouvier. Il y a notamment la Porterie. Cette ancienne porte d’entrée intégralement rénovée compte 3 chambres, un salon et une cuisine dans un espace d’environ 90 m2 qui peut accueillir 6 personnes. Un deuxième gîte devait ouvrir en mars, mais le confinement en a décidé autrement. "Les réservations ont repris et la saison estivale s’annonce bien remplie avec, surtout, des visiteurs flamands, néerlandais et allemands."