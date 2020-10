C’est une année particulière pour l’abri permanent de nuit de la Ville de Namur. Il y a d’abord eu ces deux déménagements, imposés par la force des choses : les mesures sanitaires liées à la Covid-19 imposant notamment le respect de la distanciation sociale.

"On est donc partis du Boulevard du Nord 22 à Jambes vers le Hall sportif de Basse Enhaive. Ensuite, nouveau site à la Rue de Coppin cet été. Avant d’aller bientôt occuper le site de l’ancienne Caserne du Génie de Whispelaer, le 9 novembre. Le Plan Hiver 2021 commencera donc le 9 novembre et se finira le 31 mars", explique Philippe Noel, le responsable du CPAS de Namur en charge de l’Action sociale et du Logement.