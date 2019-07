Depuis quelques jours déjà, la circulation se fait de façon alternée sur la route des Barrages entre le carrefour « Mr Bricolage » et le recypark. En cause, la réfection de deux ponts, l’un surplombant l’Eau d’Heure, l’autre les voies de chemin de fer. Des travaux qui ne se termineront au plus tôt qu’à la mi-décembre.

Mais, dès le 5 août, la circulation sera totalement interdire sur ce tronçon, rendant extrêmement difficile l’accès aux Lacs de l’Eau d’Heure.

Pour éviter un maximum de nuisances aux habitants de Walcourt, les autorités communales ont travaillé main dans la main avec le SPW (Service Public Wallonie) et ont établi un plan de circulation particulier.

Selon celui-ci, le transit des véhicules de plus de 3,5 tonnes sera interdit dans Walcourt sauf pour les livraisons locales et une déviation sera mise en place à partir de Somzée vers Philippeville et, via la RN40, vers Silenrieux. A partir des Lacs, la circulation sera déviée également vers Charleroi via Silenrieux et Philippeville.

Modifications dans Walcourt même aussi : la sortie de la rue du Jardinet depuis la rue de la Station sera autorisée vers la route des barrages mais son entrée sera interdite. L’entrée de la rue de Gerlimpont depuis cette même route sera autorisée mas sa sortie sera interdite.

Les habitants de la localité espèrent que le plan de déviation sera bien appliqué et que la signalisation sera bien visible, principalement pour les conducteurs de poids lourds. Il ne faudrait pas que ceux-ci s’engagent sur la route qui mène aux lacs et qu’arrivés au carrefour de « Mr Bricolage » ils n’aient d’autre solution que de traverser Walcourt, malgré les interdictions en vigueur.