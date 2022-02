Le tribunal correctionnel de Namur a prononcé vendredi un acquittement en faveur de 6 policiers accusés de coups et blessures, d’arrestation et de détention non justifiées.

Les événements évoqués par la partie civile constituée dans ce dossier se sont déroulés la nuit du 16 au 17 septembre 2016 vers 3h, à Namur, lors des fêtes de Wallonie. Alors qu’il avait été expulsé d’un café de la rue des Brasseurs par les sorteurs, un jeune homme provenant de Bruxelles a appelé à 3 reprises les forces de police en exigeant qu’elles viennent constater les coups qu’il avait reçus. Il s’est ensuite rendu au commissariat de la place du Théâtre pour la même raison, où il lui a été demandé de déposer sa plainte plus tard, ce qui ne lui a pas plu. Estimant qu’il était ivre, qu’il y avait un risque qu’il retourne rue des Brasseurs pour en découdre et alors qu’il perturbait l’accueil du commissariat et empêchait les policiers de travailler, ceux-ci l’ont arrêté administrativement. Le Bruxellois refusant de se mettre en position de fouille, il a été mis au sol avant d’être placé en cellule jusque 6h25. Celui-ci a ensuite porté plainte devant le comité P.

Interrogés par le tribunal le 21 janvier, 3 des 6 policiers précisaient que le jeune homme était ivre et que la procédure avait été respectée, qu’il n’y avait pas eu d’usage disproportionné de la force le concernant.

Me Bayer, conseil de la partie civile, estimait que l’intervention des policiers était inappropriée et scandaleuse.

Le substitut De Scheemaekere avait pour sa part requis l’acquittement des policiers. « Le contrôle vasculaire a été pratiqué comme il le fallait, il était justifié, et la détention de cet individu n’était pas arbitraire. »

Me Preumont avait plaidé l’acquittement des 6 policiers de la zone Namur Capitale.