Le chef et l'endroit restent identiques, mais le restaurant gastronomique laisse la place à moins de chichis

Alors que certains établissements du secteur horeca s’apprêtent à rouvrir leurs portes, celles du restaurant gastronomique namurois l’Agathopède ne rouvriront jamais. L'endroit se transforme, le chef reste, mais le concept évolue.

"L’ancien cuisinier du Comme Chez Soi (Lionel Rigolet) et de l’Air du Temps (San Hoon Degeimbre), maintenant bien établi dans son propre restaurant décide, au sortir de cette crise, de revoir toute la philisophie de son établissement, de fermer le livre de l’Agathopède afin d’ouvrir grand celui de La Table du Royal Snail", communique l'hôtel de l'avenue de la Plante.

Le nouveau restaurant se veut plus dynamique, plus jeune et plus convivial. Au revoir la gastronomie, place à la bistronomie. "Moins de chichis mais toujours aussi beau et bon, une qualité toujours identique mais à des prix plus accessibles", voilà ce que promet Carl Gillain.

Le fonctionnement de la salle change également et devient plus convivial. Il sera dorénavant possible de manger au bar ou sur des tables basses. "Tout qui venait initialement pour prendre l’apéro pourra donc s’éterniser sur place s’il le souhaite en choisissant parmi les nombreuses assiettes à la carte". L’ouverture aura lieu dès que l’autorisation fédérale sera accordée.