Confronté à une vidéo de la scène à l’audience, il niait l’évidence

Le tribunal de Namur a condamné vendredi un prévenu qui avait violenté un couple et leur fils à une peine de 20 mois de prison assortie d’un sursis de 5 ans et à 200 euros d’amende . Le prévenu, qui avait reçu un coup dans la bagarre, avait pour sa part cité les parties civiles à comparaître. Elles ont été acquittées

Le 29 avril 2017, le prévenu s’en est pris à un couple et leur fils qui rentraient d’un mariage. A Belgrade, l’homme a subitement déboulé à pied devant le véhicule, manquant de se faire renverser. Le fils de la famille a alors ouvert sa vitre pour lui demander d’être, à l’avenir, plus prudent, avant d’aller se garer chez lui. Le prévenu a retrouvé les passagers du véhicule. Le père de famille a été jeté au sol, ses lunettes ont été brisées et il a été frappé : il souffrira d’une fracture de la mâchoire. Le fils a défendu son père et a frappé le prévenu. La scène a été filmée par un témoin. " Je suis venu en Belgique pour m’intégrer et travailler", confiait le prévenu à l'audience.

Lors de l’instruction d’audience, le prévenu prétendait être victime et a dit s’être défendu après avoir été frappé. Des déclarations qu’il a maintenues suite à la projection de la vidéo de la scène à l’audience. " Il s’agissait d’une agression sauvage et gratuite. Le prévenu, dont l’attitude est cynique, ne fait preuve d’aucune remise en question.", estimait le parquet.