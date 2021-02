Les relations entre un agriculteur de Viroinval et l'un de ses voisins sont tendues depuis des années. Si la situation semble avoir évolué positivement en 2021, ce n'était pas le cas en 2017. L'agriculteur est poursuivi pour des faits de menaces, destruction de véhicule, harcèlement et de coups. « Il y a eu des menaces par gestes le 7 avril 2017. Idem un mois plus tard. Le 11 janvier 2018, il a exhibé une barre de fer. Il y a aussi eu la destruction d'un véhicule », précise le parquet de Namur.

Ces faits, le prévenu ne les conteste pas. Devant les policiers, il a d'ailleurs déclaré qu'il ne supportait plus son voisin et qu'il souhaitait sa mort. Il conteste pas contre les coups. « Mon client était déjà fragile. Monsieur a accroché un dessin représentant un pendu au poteau d’éclairage. C'est une suite de harcèlement », commente la partie civile. Le comportement du prévenu est interpellant dans ce dossier. Une expertise avait d'ailleurs été ordonnée afin de savoir s'il était responsable de ses actes. Mais celle-ci n'a pas révélé de problème quelconque. « Mon client n'a jamais été hypocrite. Sa vie, c'est la ferme. Il a vraiment des difficultés dans ses relations humaines », plaide sa défense. 18 mois avec sursis probatoire sont requis. Jugement le 16 mars.