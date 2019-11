Une aide ménagère a dû s’expliquer au sujet de nombreux vols commis chez ses clients pour un montant avoisinant les 40.000 euros ce lundi devant le tribunal correctionnel de Namur.

Les faits ont été commis en 2015, 2016 et 2017 par une employée d’une société de titres-services chez ses clients, dont certains sont considérés comme des personnes vulnérables vu leur âge. La prévenue a dans la plupart des cas dérobé des bijoux en or : chevalières, bracelets, colliers, broches, pendentifs, bagues, alliances, argenterie… Une fois volés, les bijoux étaient revendus.

La prévenue confie : "Je ne me souviens pas de tout. J’ai fait plusieurs séjours en psychiatrie et j’ai des pertes de mémoire."

Plusieurs parties civiles se sont constituées, elles réclament des sommes de 500 euros, 11.097 euros, 3144 euros. L’une d’entre elles réclame un euro à titre provisionnel sur un dommage estimé à 25.000 euros ainsi que 2000 euros de dommage moral. Son avocate explique : "Madame découvre encore chaque jour que des choses manquent, le dommage continue donc de s’aggraver. Elle a soupçonné sa petite fille de l’avoir volé, ce qui a créé d’énormes problèmes au sein de sa famille."

Le parquet de Namur ne s’oppose pas à une suspension du prononcé concernant la prévenue, qui n’a pas d’antécédents, mais rappelle qu’elle devra indemniser ses victimes.

L’avocate de la prévenue met en avant la situation financière précaire dans laquelle se trouvait sa cliente et plaide la suspension du prononcé et l’acquittement pour certaines des préventions. "Certains montants réclamés me semblent avoir été gonflés, je demanderai donc de les réduire à un euro à titre provisionnel. Madame est en train de divorcer car elle était sous l’emprise de son mari tout au long de ces années. Il buvait, ne travaillait pas et lui reprochait de ne pas ramener assez d’argent à la maison. Il la rabaissait et la critiquait sans cesse. Elle a pété les plombs et ces vols ont fait de l’argent rapide pour lui permettre de nourrir ses enfants. aujourd’hui, elle est désolée d’avoir volé ces personnes."

Jugement le 2 décembre.