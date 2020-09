Un week-end pour découvrir une série de producteurs locaux belges et français – et les délices qu’ils ont à offrir –, voilà ce que propose la Province de Namur dans le cadre des semaines transfrontalières de l’alimentation durable. Rendez-vous du 2 au 4 octobre pour de saines et savoureuses découvertes.

L’initiative s’inscrit dans le cadre dans le cadre global du projet européen Interreg « Filière AD-T » (alimentation durable transfrontalière) et plus spécifiquement au sein des semaines transfrontalières de l’alimentation durable (Stad), dont le coup d’envoi vient d’être donné ce vendredi 18 septembre.

Organisées jusqu’au 18 octobre, les Stad ont pour but de sensibiliser les consommateurs à une alimentation durable et de proximité, de fédérer les acteurs du secteur et de mettre en avant la collaboration qui se développe entre eux, la convivialité qui peut naître au sein de circuits courts ainsi que la richesse et la diversité des produits locaux transfrontaliers.

Le rallye des producteurs franco-belges invite les familles de la province de Namur et du département des Ardennes françaises, à partir à la rencontre de leurs producteurs locaux en cheminant à travers les paysages du Condroz, de la Famenne et des Ardennes belge et française.

Le coup d’envoi de l’opération se déroulera le 2 octobre au Ciné Gedinne, de 19 heures à 21h30. Au programme : courte présentation de l’opération et ciné-débat sur le thème de l’alimentation durable. L’entrée est libre, mais la réservation – avant le 2 octobre – souhaitée (inscriptions via le site www.province.namur.be ).

Dès le lendemain et deux jours durant, place à la visite des producteurs participants. Ils sont sept à ouvrir leurs portes au public (suivant des plages horaires propres à chacun)… et à plusieurs artistes qui ont accepté d’apporter leur concours à ce week-end placé sous le double signe de la rencontre et des découvertes. Et il y en aura pour tous les goûts : viande, légume, pain, fromage, chanvre…

Côté pratique, on notera que, ici encore, la réservation est souhaitée, et ce, directement auprès des producteurs (coordonnées et autres renseignements pratiques en annexe) : Brasserie de la Lesse (Éprave – BE), Cannavie (Sart-Bernard – BE), Ferme Arc en Ciel ! (Wellin – BE), Ferme la campagne (Beauraing – BE), Ferme Grandfils (Renwez – FR), Les jardins d’Âme-hour (Hour – BE) et Les Serres d’Eteignières (Eteignières - FR).

On notera aussi l’organisation d’un jeu-concours ouvert à tous les participants au rallye. Des questions seront posées ; il faudra y répondre correctement… Et partant, peut-être remporter de chouettes cadeaux gourmands. Trois paniers de nourriture en provenance de producteurs locaux (d’une valeur de 50 € chacun) et un repas pour deux personnes à la table d’un chef de la province de Namur ou du département des Ardennes françaises de leur choix (valeur : 200 €).