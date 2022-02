Dans le cadre du Plan de relance pour la Wallonie. Le Gouvernement a annoncé avoir débloqué 16 millions d'euros en vue d'assainir les décharges anciennes les plus problématiques. La SPAQuE (Société publique d'aide à la qualité de l'environnement) a identifié, en particulier, sept décharges problématiques à réhabiliter. Parmi celles-ci : celle de Limoy située à Loyers (Namur), une ancienne sablière comblée entre 1986 et 1991 par près de 180.000 m³ de déchets ménagers, encombrants et hospitaliers et convertie en pâture après son exploitation.

Dans ce cadre, le député Stéphane Hazée (Ecolo) a souhaité en savoir plus auprès de la ministre wallonne de l’environnement Céline Tellier (Ecolo) sur cette ancienne décharge namuroise, notamment sur sa situation, sur les résultats de prélèvements effectués en 2019 ou encore sur les mesures envisagées, et leur délai, en vue d'assainir et de réhabiliter ce site.

« Plusieurs phases d’études commandées ou réalisées par la SPAQuE de 2002 à 2006 ont mis en évidence un impact sur les eaux souterraines et une production importante de biogaz, migrant en dehors du massif de déchets, dans le sous-sol sableux, en direction d’une habitation voisine. La SPAQuE y a donc installé un dispositif de sécurisation (pompage du biogaz et des lixiviats), qui est toujours actif », précise dans un premier temps la ministre. « Les analyses effectuées sur les eaux souterraines en 2019 ont montré des dépassements de normes en composés azotés, en manganèse et en dichlorométhane. D’autres composés organiques, tels que le benzène et plusieurs solvants chlorés ont été mesurés en faibles quantités. Ce sont les eaux souterraines situées à l’ouest du site qui apparaissent les plus impactées. Cette atteinte reste néanmoins modérée. »

En 2020 et 2021, la SPAQυE et l’ISSeP ont établi un bilan global de la situation. Au vu des résultats obtenus, la réhabilitation de cette ancienne décharge, axée en priorité sur la gestion du biogaz, est nécessaire.

Les travaux, qui seront précédés d’investigations visant à délimiter le massif de déchets, devraient débuter au cours du second semestre 2022. Ils prévoient l’implantation d’un réseau de dégazage constitué de puits de gros diamètre, permettant de récupérer efficacement le biogaz. Réseau qui sera complété d’un dispositif drainant implanté à la limite nord du site, afin de constituer une sécurisation supplémentaire de l’habitation voisine vis-à-vis du biogaz.



« Une réévaluation périodique des risques sera réalisée pendant toute la durée de la post-gestion. Le site réhabilité sera à nouveau apte à recevoir diverses activités adaptées, par exemple en étudiant la possibilité d’y implanter une centrale photovoltaïque. Lors de la réhabilitation du site, divers aménagements favorisant la biodiversité seront mis en œuvre (ensemencement avec des plantes mellifères, création d’abris pour la faune, plantation de haies en limite de site,…) », termine la ministre.