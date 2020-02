L’an passé, le Conseil provincial de Namur prenait la décision de mettre en vente différents immeubles dont la province était propriétaire pour financer la construction de la MAP (Maison de l’Administration Provinciale) qui abritera ses différents services. En janvier, le collège annonçait déjà la vente de deux immeubles sis 6 et 10 rue Fumal et de la résidence Médicis, au rempart de la Vierge. pour une somme totale de 2 360 000 euros, plus importante qu’initialement espérée.

Ce vendredi, on a appris que de nouveaux biens ont trouvé acquéreurs et notamment les bâtiments des n° 31, 33 et 35 de la rue du Collège, celui situé n° 8 rue Fumal et un autre situé n° 1b rue Saintraint.

Mais la Province de Namur est en passe de réaliser une nouvelle bonne affaire. L’ancienne maternité et la bibliothèque, situés chaussée de Charleroi à Salzinnes étaient estimées ensemble à 2 863 000 euros par les services provinciaux.

Un intérêt a été marqué par la société Équipais en vue d’un projet global sur le site comprenant l’ancienne maternité, la bibliothèque et les immeubles de la rue Martine Bourtonbourt. Les représentants de cette société demandaient un report du délai pour remettre une offre concrète mais une autre est arrivée sur les bureaux provinciaux. Elle émane du CHU qui propose 3 692 000 € pour le site, sans aucune condition. Celle-ci n’étant valable que pendant 60 jours à dater du 30 décembre 2019, les responsables provinciaux l’ont préférée parce que supérieure de 829 000 euros à l’estimation de l’ensemble.

Le projet du CHU est de centraliser des activités de consultation sur un voire deux niveaux et de regrouper également des activités administratives sur un niveau, activités qui sont actuellement dispersées sur le site de Salzinnes. Ils souhaitent également consacrer un espace à la création du centre du cancer devenu trop exigu sur le site de Sainte Elisabeth. La bibliothèque pourra accueillir des espaces de consultation ainsi que de zone tampon pendant les phases de rénovation de certains services du site Sainte Elisabeth.

De bonnes nouvelles donc pour la Province qui pourra compter sur un paquet de bons deniers particulièrement bienvenus en cette période.

Un intérêt pour l’ancien hôpital militaire

Il reste désormais à trouver acquéreur pour les sites de l’avenue Reine Astrid, de la rue Bosret 16 et 18, le terrain de la rue Eugène Thibaut ainsi que ceux de la rue Bourtonbourt et le parc pour lesquels des offres doivent être remises le 4 mars au plus tard.

À propos de l’ancien Hôpital Militaire de la rue Henri Lecoq dont le prix minimum a été estimé à 1 206 000 euros, la province a reçu une offre de la société Besix Red pour un montant de 1 405 000 euros. Outre les parcelles mises initialement en vente, cette société intègre dans son projet une superficie de 1 500 m² sur le parking de l’imprimerie et une autre de 500 m² sur le talus à l’arrière de Canal C.

Patrick Lefèbvre