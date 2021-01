La Maison de Naissance de Namur va rouvrir courant 2021. Elle a été créée il y a 15 ans par trois sages-femmes dont la mission était de proposer des naissances naturelles aux futures mamans et leur famille. Depuis 2005, 817 bébés sont nés à l'Arche de Noé soit 70 à 80 naissances par an ! L'Arche souhaite répondre à la demande grandissante des familles d'enfanter dans un lieu où elles se sentent en sécurité et accompagnées dans leur souhait d'autonomie. C'est pourquoi depuis un an, la maison a décidé de restructurer ses lieux, afin d'offrir un cadre de travail plus serein à toute l'équipe.

Afin de pouvoir rouvrir la structure à de nombreuses familles et assurer un accompagnement humain de qualité, il reste à l'Arche des besoins matériels et immatériels à combler d'ici quelques mois tels que :

La rénovation des locaux

L'informatisation de la structure (parcours de soins, prise de rendez-vous en ligne...)

L'achat de matériel (monitoring fœtal, mobilier, ordinateurs...)

Les frais fixes de la maison

La maison de naissance de Namur a donc lancé un GoFundMe . Chaque don compte et aide l'Arche à avancer dans son projet. Vous pouvez en apprendre plus sur la maison de naissance en suivant ce lien : https://fb.watch/2QbBLn-2eH/