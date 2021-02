L’ancienne employée d’une agence immobilière ayant pignon sur rue à Namur se retrouvait ce mercredi devant le tribunal correctionnel pour s’expliquer au sujet de préventions de faux, d’usage de faux et d’abus de confiance. Les faits se sont déroulés à Namur entre 2012 et 2016 et concernent également la patronne de l’agence et la société en tant que personne morale.