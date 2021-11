"L'argent du contribuable jeté par les fenêtres" Namur S.M On a fait venir un détenu pour rien. Pas la première fois que cela arrive. © D.R

Pas content, le juge Thomas Henrion qui présidait une des deux audiences correctionnelles de ce vendredi matin à Namur. Un avocat, désigné pour assister un détenu venu de Mons, brillait par son absence. Il était retenu à Charleroi toute la matinée. Après un coup de téléphone à son cabinet, c’est sa collaboratrice, qui ne connaissait pas le dossier, qui est venu expliquer la situation au tribunal. Et qui a, par la même occasion, indiqué au détenu qu’on l’avait fait venir pour rien à Namur. "Ce n’est vraiment pas très sérieux. On jette l’argent du contribuable par les fenêtres en faisant venir cet homme, qui en plus souffre d’un handicap, de Mons pour rien." Sur le fond, difficile de lui donner tort. S.M