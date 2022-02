L’Athénée Royal de Tamines a remporté pour la seconde fois le Concours UNIA organisme interfédéral de promotion de l'égalité. Chaque année UNIA organise un concours vidéo et met ses participants au défi de réaliser un teaser d’une minute pour défendre une valeur humaine.

Antonella Robin, professeur référent du projet année, indique : " Nous devions mettre en avant la tolérance face à l’identité sexuelle et sur les 120 projets envoyés nous comptons parmi les 3 finalistes gagnants. Cette reconnaissance prend d’autant plus de sens et d’importance en cette période Covid. Nos jeunes démotivés face au climat incertain et à l’adaptation constante se sont malgré tout investis dans ce projet complexe tant par sa mise en œuvre que par son thème. Quelle belle valeur nous leur offrons que de leur montrer qu’en tenant le coup de façon solidaire et engagée, ils y sont arrivés. Leur apporter du positif nous semble primordial, nous souhaitons donc mettre en avant leur travail de toutes les manières possibles."

Cette vidéo « Chaque pas avec le cœur » est une collaboration de 3 professeurs de l’école : Antonella Robin, Nathalie Art et Carine Moneaux qui dans le cadre de leurs cours ont construit ce projet. Soutenu par leur direction, Yannick Rolland, leurs élèves ont proposé un projet vidéo qui allie les arts plastiques et musicaux, l’infographie et les cours de citoyenneté et délivré un message de tolérance. Il s’agit également d’un partenariat avec Jean-Pierre Igot et Jean-Yves Longfils de la Maison des Jeunes de Tamines pour l’enregistrement et les arrangements sonores d’un slam écrit par des élèves de l’école." Des mots forts, qui incitent à comprendre que chacun devrait être libre de faire chaque choix en écoutant son cœur."