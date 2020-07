Avec des mineurs, Jérémia a dérobé 80 euros à un jeune sur le hallage "Des faits vomitifs", selon la parquet, qui réclame 2 ans de prison.

Le parquet de Namur a réclamé jeudi devant le tribunal correctionnel une peine de 2 ans de prison à l’encontre d’un prévenu accusé d’avoir participé à un vol avec violence et menaces en compagnie de plusieurs mineurs.

Le 28 mai dernier, le prévenu et 3 mineurs ont frappé un homme sur le hallage en région namuroise, l’ont menacé avec un couteau et lui ont dérobé le contenu de son portefeuille. Le majeur , Jérémia, a depuis lors passé un mois en prison. Sans antécédent, il reconnaît les faits qui lui sont reprochés. "Je n'ai pas réfléchi, je ne suis pas un voyou", confie-t-il au tribunal. "Pour quelqu'un qui n'a pas d'antécédent, vous placez d'entrée de jeu la barre très haut et vous avez bien eu le comportement d'un voyou ce jour-là", lui fait remarquer d'emblée le président Renaud Hauquier