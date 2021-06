Un Namurois âgé de 41 ans a été condamné mardi par la cour d'appel de Liège à une peine de 40 mois de prison ferme après avoir commis une tentative de meurtre. L'adversaire du prévenu avait été frappé de deux coups de couteau, dont un dans la région du cœur. Les faits s'étaient déroulés à Namur le 26 août 2018 dans un kot occupé par le quadragénaire. Un voisin, à qui il avait acheté un véhicule, s'était présenté pour obtenir son paiement. Le prévenu avait refusé et, dans une scène d'énervement, des insultes avaient été échangées. Une bagarre avait éclaté et le quadragénaire s'était emparé d'un couteau. La victime avait reçu deux coups. L'un dans la région du cœur et l'autre dans la cuisse.

"Cette scène imprévue s'est déroulée à la suite d'une incompréhension. La victime est venue s'empaler sur le couteau", avait prétendu le prévenu devant la cour d'appel. Ce dernier prétendait avoir voulu faire peur à son adversaire tandis que son avocat plaidait la requalification des faits en coups et blessures et l'excuse de provocation.

La cour ne les a pas suivis et condamné le quadragénaire à une peine de 40 mois de prison ferme.