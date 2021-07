Depuis dimanche matin, l'eau est à nouveau totalement disponible à Ciney, qui connaissait des coupures d'eau, signale à la mi-journée la Société wallonne des eaux (SWDE).

Pour le reste, la situation est inchangée par rapport à samedi soir. L'eau est donc à nouveau potable à Dinant et Beauraing et Viesville. Ailleurs en Province de Namur, l'eau est toujours impropre à la consommation à Rivière (Profondeville), Houyet, Rochefort, dans le haut de Dave, aux Isnes, à Beuzet, Bossières, Longzée, Mazy, Jemeppe et Ham-sur-Sambre, à Floreffe (sauf dans le zoning) et à Sambreville (sauf Moignelée, Keumiée et Arsimont).