Via son avocat, il contestait une amende administrative de 2.000€, dont 1.000€ avec sursis, qui lui avait été infligée il y a par la Région wallonne. Patron de l'entreprise Eco-Transports située aux Falizes à Dinant, Robert Closset exploite un entrepôt où des véhicules en réparation et hors d'usage sont stockés sans permis d'environnement valable. Malgré ses contestations et explications (Ndlr : une demande de régularisation pour un permis d'environnement unique a été introduite mais aucune décision n’a encore été rendue), le tribunal correctionnel de Dinant avait déclaré le recours introduit par Robert Closset recevable mais non fondé. Ce mercredi, le premier échevin dinantais a, dans le cadre de ce dossier, reçu la visite d’un agent de la police fédérale et de la police de l’environnement. Selon nos confrères de l’Avenir qui relayent l’information, les deux agents ont laissé à Robert Closset un délai de deux mois pour évacuer 30 véhicules hors d’usage, entreposés sans permis. Robert Closset indique avoir déjà commencé l’évacuation de ces véhicules et compte, à l’avenir, réduire ses activités de dépanneurs pour se limiter à 10 véhicules hors d’usage qu’il stockera désormais sur un parking privé.