Depuis plusieurs jours, la circulation entre Naninne et Assesse est réduite à une bande pour permettre la réalisation de travaux sur la N4. Ceux-ci s'inscrivent dans le cadre du Plan Lumières 4.0, conclu en mars 2019 sous-forme de PPP (partenariat public-privé) entre la SOFICO et le consortium LuWa. L’éclairage orange au sodium est remplacé par un éclairage au LED, qui présente de nombreux avantages : plus économique, plus écologique, plus durable et offre une meilleure sécurité routière par un meilleur rendu des couleurs. L'intensité de l'éclairage peut par ailleurs être modulée soit de manière programmé en fonction de la fréquentation préenregistrée de ces axes, soit de manière instantanée à certains endroits stratégiques du réseau comme les bretelles d’entrée et de sortie des autoroutes, passages pour piétons. Enfin, chaque point lumineux pourra également être télégéré instantanément depuis le Centre PEREX.

Les équipes de LuWa travaillent donc en ce moment sur la N4 pour remplacer cet éclairage au Sodium. Le chantier est divisé en deux tronçons : de Sart-Bernard à Courrière et d'Assesse (à proximité de l'Intermarché) à Florée. Le remplacement de l'éclairage sur le premier tronçon devrait être terminé ce jeudi 12 août. Sur le second, la fin des travaux est prévue ce mercredi.

La semaine prochaine, c'est entre Courrière et Sart-Bernard que ces travaux seront réalisés avec la suppression de la circulation sur la voie de droite pour quelques jours.