De la première maternelle à la sixième primaire une série d'activités sont proposées en téléchargement gratuit, même si votre enfant ne fréquente pas l'enseignement communal de Namur

Ce lundi rimait normalement avec rentrée scolaire après les vacances de Pâques. C'est le moment qu'a choisi la ville de Namur pour lancer une plateforme numérique d’outils pédagogiques. De la première maternelle à la sixième primaire une série d'activités sont proposées en téléchargement gratuit, accessible à tous sans mot de passe ou condition, même si votre enfant ne fréquente pas l'enseignement communal. Et ce contenu offert est aussi accessible au-delà du territoire namurois.

"Les enfants ne peuvent en effet plus se rendre à l’école depuis le 16 mars. Et depuis le début du confinement, la plupart des enseignants et enseignantes ont développé divers moyens pour rester en contact avec eux et leur procurer des travaux ou idées d’occupation. Avec cette plateforme, la Ville de Namur tient à instaurer le juste équilibre entre nécessité de garder un rythme et une habitude de se mettre au travail, un maintien des acquis scolaires, une préservation des contacts entre l’école et l’enfant, tout en veillant à son bien-être", explique l'échevine de l'éducation Patricia Grandchamps.

Les dossiers pédagogiques sont disponibles sur enseignement.namur.be. Chaque semaine, des dossiers thématiques sont mis à disposition des élèves selon la classe dans laquelle ils se trouvent. Les corrections éventuelles seront disponibles la semaine suivante. Chaque semaine, le thème est différent. Ce travail a été initié par les coordinatrices pédagogiques du Service Enseignement de la Ville, avec l’appui du Service Communication pour le volet numérique.

"Il est utile de rappeler que, plus que jamais, les travaux à domicile ne doivent pas être une source de tension dans la famille. Si cela devait être malheureusement le cas, les parents sont invités à prendre contact avec leur école qui les mettra en relation avec l’enseignant·e de leur enfant. Outre cette plateforme, qui peut être un créneau supplémentaire, disponible en tout temps, les enseignant·e·s sont invité·e·s à rester en contact avec leurs élèves selon le moyen qui leur semble le plus approprié", précise l'échevine qui insiste sur le fait qu'il ne peut y avoir de frécture numérique. "Si les enfants n'ont pas accès à internet, les parents sont invités à se signaler à l’école de leur enfant qui proposera d’autres formules."