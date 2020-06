L’appel à projet « Ecole Numérique 2020 », initié par les gouvernements wallon, de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Communauté germanophone a été un franc succès. En effet, ce ne sont pas moins de 955 projets qui ont été déposés et validés en mars dernier.



Les projets réceptionnés ont été évalués par un jury composé des différents partenaires d’Ecole Numérique. L’évaluation a notamment porté sur la qualité éducative du projet et son adéquation avec les équipements techniques demandés. Ce sont ainsi 679 projets qui ont été retenus dans autant d’établissements scolaires implantés en Wallonie des niveaux maternel, primaire et secondaire de l’enseignement obligatoire ordinaire et spécialisé, ainsi que ceux de promotion sociale de niveau secondaire.



L'école communale de Keumiée fait partie des écoles qui se sont distinguées avec son projet nommé Lextic Boek. Isabelle Vasamuliette, directrice de l’école, parle du projet : « Le projet est basé sur la construction de lexiques de vocabulaire dès la maternelle. Ces lexiques sont définis selon différents thèmes abordés en classe, ils évolueront de classe en classe. Dès la 3ème maternelle, chaque lexique sera complété d’une traduction néerlandaise. Le lexique sera formé d’une image chez les tout petits et du phonème (son) pour être ensuite complété par le mot écrit en français, ensuite le mot en néerlandais ainsi que sa prononciation. L’enregistrement de ces lexiques sur un serveur Nas (acquis en 2017) permettra un accès aisé à toute l’équipe et favorisera la continuité et le partage des apprentissages. Les classes maternelles ainsi que le degré inférieur sont directement concernés par ce projet. Nous étions déjà dotés de 2 TBI en accueil et en M1 suite à l’appel à projet 2017. L’appel 2020 va permettre d’équiper les classes de M2, M3 et P1-P2 néerlandophone en TBI. Une malle de 12 tablettes viendra s’ajouter aux 12 déjà acquises en 2017 et permettront aux enfants de manipuler les différents lexiques au travers d’exercices interactifs. L’objectif général étant de mettre les outils numériques au service de l’apprentissage du vocabulaire afin d’étoffer les bases de données au service du Savoir-Ecrire dans les classes supérieures. »