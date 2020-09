La foire Antica Namur Fine Art Fair, qui devait se tenir du 11 au 21 novembre 2020, est annulée. L'événement réunit chaque année 30.000 visiteurs en moyenne. 135 exposants étaient attendus cette année. Le premier rendez-vous de l'automne en Belgique du monde de l'art et des antiquités se déroulera donc du 11 au 21 novembre 2021. "Cette décision est le fruit de nombreux échanges avec les exposants, visiteurs et partenaires de la foire", ont expliqué mercredi les organisateurs Jean-Thomas Leplat et Diane Kervyn de Volkaersbeke.

"Les nombreuses mesures restrictives concernant la tenue des évènements et des salons ne leur permettent pas d'organiser un salon Antica convivial et de qualité", ont estimé les organisateurs. Antica Namur est la plus grande foire d'art de Belgique et se positionne parmi les événements les plus importants de sa catégorie en Europe. L'événement qui se tient à Namur Expo chaque année se positionne comme le premier baromètre de la saison des foires.