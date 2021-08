L'Eglise Notre-Dame de l'Assomption de Flawinne n'avait plus accueilli de messe depuis la Noël 2018. Ce soir du 25 décembre, un morceau de plafond s’est décroché et s’est écrasé sur le sol, ne faisant heureusement aucun blessé. Un incident qui a logiquement conduit à la fermeture du bâtiment jusqu’à nouvel ordre. Un arrêté du bourgmestre avait été rédigé en ce sens. L’étude de stabilité qui s’en est suivie a mis en évidence les travaux à réaliser : remplacement de l’entièreté du plafond, depuis l’entrée de l’église jusque dans le fond du Chœur, y compris le plafonnage, le lattis en bois servant de support au plafonnage, la structure portante voûtée et les pièces de liaisons vers les éléments de charpente, ainsi que la toiture.

Ces travaux de réparation ont commencé en mars 2020 pour se terminer vers le mois de septembre de la même année. Le chantier avait nécessité l’ouverture complète du plafond, un échafaudage s’étendait depuis l’entrée de l’église jusqu’à l’autel. Il a ensuite fallu renforcer la charpente, remettre en état des murs intérieurs, placer la nouvelle structure via un gîtage en bois protégé, isoler, nettoyer, repeindre, changer le carrelage de la sacristie qui était en piteux état sans oublier la mise en conformité électrique, ainsi que l’installation de la nouvelle chaudière. Ce n'est finalement qu'il y a quelques jours que ce chantier s'est terminé.

Depuis ce dimanche 1er août, l'église de Flawinne est à nouveau ouverte. Une messe d'action de grâce y a notamment été célébrée.