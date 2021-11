Sur une initiative de la Ministre Valérie De Bue, en charge du Patrimoine, le Gouvernement de Wallonie a octroyé un subside de 250.000 euros pour la restauration de l’église Saint-Firmin à Andenne.

Ces travaux couvriront la restauration complète de l’église datant de la 2e moitié du XIe siècle. Membre du réseau Églises Ouvertes, elle accueille les curieux et amoureux du patrimoine religieux.

La subvention porte sur : la restauration toiture : le renouvellement complet de couverture de toiture, la réparation de la charpente et le remplacement de la zinguerie, les menuiseries intérieures et extérieures : le remplacement de menuiseries intérieures et la réparation des vitraux des verrières et les travaux intérieurs : la restauration du revêtement de sol en bois de la tribune et des enduits et nouveaux enduits et la mise en peinture sur des ouvrages enduits, des boiseries et ferronneries.