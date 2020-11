Dans le passé, le bâtiment appartenait à l’Ilon St-Jacques, une école hôtelière. Il y a presque neuf ans, elle fut revendue à un groupe d’investisseurs flamands. A l’époque, cette vente n’avait pas été vue d’un bon œil par la communauté et les fidèles. Le nouveau propriétaire n’a pas tardé pour louer l’église. On y a donc notamment vu un magasin de vêtements, puis un autre de décoration s’y installer provisoirement. Mais en 2018/2019, les affaires vont mal, il faut fermer. Depuis bientôt un an, l’église est donc une fois de plus vide.