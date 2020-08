© Take Five Productions

"Un projet d’émission dont je fus l’invité. J’ai adoré. Trop lent pour les uns, pas assez glam pour les autres. La télé dans ce qu’elle pourrait avoir de plus intelligent à mes yeux. À vous de juger et, pourquoi pas, de donner vos avis. On compte sur vous pour partager encore et encore. Peut-être qu’internet pourrait jouer le rôle d’un public qui a envie de se faire entendre...", voilà ce que dit l’œnologue médiatisé Eric Boschman de ce pilote de Marche avec moi. Il a été tourné dans la belle campagne entourant Waulsort. L'émission n'a pas trouvé de diffuseur à la télévision, mais le pilote tournavec le soutien de Wallimage a été mis en libre accès sur Youtube par le producteur Take Five afin qu'il puisse être vu: https://www.youtube.com/watch?v=mAWLSGmnBkw&t=9s&fbclid=IwAR2A07HjwCclO8Kd3nXEs2iyRV77iHRKi1mSESAiUhU885N_r3_3qXmcIZo

Comment expliquer le concept de "Marche avec moi"? Dans la forme, l'émission se déroule sur deux jours. L'invité est accompagné par Isabelle Loodts qui l'emmène sur ses sentiers d'aventure des personnalités ayant des expériences intenses à raconter, et ayant un rapport fort avec la marche. Il peut s'agir de randonneurs réguliers ou non. Pour certains, la marche n'est pas un acte récurrent mais occupe une place importante dans leur parcours, car elle s'est trouvée au cœur d'un moment de vie fondateur.

"Marche avec moi", c'est aussi une émission qui emmène à la découverte de merveilleux paysages dans une ambiance comparable à "La Parenthèse inattendue" de Frédéric Lopez. Ce n'est pas une émission sur la randonnée, c'est une aventure télévisuelle au travers de la randonnée. Ce n'est pas une émission de loisir, de voyage, de sport, de philosophie, de gastronomie, de nature, de rencontre, de culture, de société... C'est tout ça à la fois, avec un mot d'ordre : un divertissement intelligent, qui allie les émotions et le plaisir des découvertes.

"Marche avec moi" semble correspondre à un besoin actuel: prendre le temps. Marcher, c'est redonner au temps sa dimension primaire, c'est retrouver de l'espace et des moments pour soi, c'est aller à la rencontre des autres, partir à la découverte du monde, prendre de la distance pour mettre de l'ordre dans ses idées, et enfin, libérer la pensée et la parole. En mettant ses pas dans ceux de la guide-animatrice de l'émission, l'invité-randonneur partage avec le public cette expérience de la marche comme vecteur de rencontre: rencontre avec un paysage, rencontre ceux que l'on y croise, mais aussi rencontre avec soi...

Pur ceux qui voudraient reproduire la randonné découverte dans l'émission, le parcours et les données se trouvent sur https://mam-tv.jimdofree.com/

Caractéristiques de la randonnée autour de Waulsort: itinéraire en boucle, longueur: 26,87 km, dénivelés positifs: 625 mètres, altitude minimale 93 mètres, altitude maximale 270 mètres, difficulté moyenne, point de départ et d'arrivée: le village de Waulsort.

Première étape: le dernier passeur d'eau de Wallonie sur la Meuse.

Deuxième étape: vers les cascatelles.

Troisième étape: des cascatelles au sentier abrupt.

Quatrième étape: vers le plateau.

Cinquième étape: vers la côte Marie-Thérèse.

Sixième étape: vers Falmagne.

Septième étape: de Falmagne vers Hulsonniaux.

Huitième étape: retour vers Falmagne.

Neuvième étape: descente vers Walzin et la Lesse.

Dixième étape: vers la chaussée des Alpinistes.

Onzième étape: vers le point de vue du drapeau via Colébi.

Douzième et dernière étape: retour à Waulsort.