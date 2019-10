Les essais de chargement menés ce lundi par le bureau Greisch ont donné entière satisfaction pour 150 tonnes

On a beau ne pas avoir de date d'inauguration, le chantier de l'Enjambée progresse bien. Et s'il fallait rassurer les Namurois sur la solidité et la stabilité de l'ouvrage, c'est désormais chose faite. Ce 28 octobre, la nouvelle passerelle cyclo-piétonne au-dessus de la Meuse entre le Grognon et Jambes a donné entière satisfaction lors des essais de chargement.

© Greish



JL DERU – photo-daylight.com / bureau greisch

"Pour mener les tests, des poches d’eau ont été réparties sur toute la longueur du tablier. Le poids total avoisinait les 150 tonnes, soit l’équivalent de 2000 personnes", informe le bureau Greisch "Le plancher de la passerelle a été chargé localement jusqu’à 750kg/m² afin de simuler une foule conséquente et de vérifier que, dans ces conditions, les déformations observées sont similaires à celles calculées par nos équipes. Le verdict est positif, puisque les mesures sur site sont conformes aux valeurs attendues."

© Greish



JL DERU – photo-daylight.com / bureau greisch

Pour rappel, le bureau Greisch a reçu au terme de l'appel d'offres lancé au deuxième semestre 2011 la mission d’architecture et de stabilité jusqu’à la mise en adjudication ; la réalisation des études d’esquisses, d’avant-projet et de projet de cette passerelle qui coûte plus de 5 millions d'euros à la Région wallonne.

Greish a proposé une dizaine d’esquisses sommaires positionnées sur quatre implantations différentes. C'est celle à béquilles partant du Grognon qui a été retenue. Cette dernière est composée d’un caisson métallique de 2 m de largeur dont la hauteur varie de 1 m à 40 cm au centre de l’ouvrage et en pied de béquilles.

La portée principale de franchissement de la Meuse est de 100 m, pour une longueur totale de 184 m. La largeur utile est de 5,8 m en section courante, de 3,8 m sur les rampes d’accès, et de 1,6 m dans les escaliers. La surface utile totale est d’environ 900 mètres carrés.