Elle sera accessible au public à parti de lundi. On pourra la traverser, mais pas s'y arrêter conformément aux mesures fédérales.

L'Enjambée, la passerelle cyclo-piétonne qui doit relier Jambes au Grognon, sera mise en service lundi. "La passerelle sera, dans un premier temps, accessible dans une configuration à trois branches, c’est-à-dire les deux branches côté Jambes et la branche qui relie, par un escalier, la passerelle au quai côté Grognon. Les deux escaliers sont équipés de goulottes permettant aux cyclistes d’accéder à la passerelle sans devoir porter leurs vélos à dos. Les deux escaliers sont équipés de goulottes permettant aux cyclistes d’accéder à la passerelle sans devoir porter leur vélo", précise le Service public Wallonie, département Mobilité et Infrastructures.

La passerelle vise à relier Namur à Jambes en "enjambant" la Meuse entre le Grognon et la rue Mazy, à deux pas du centre commerçant. Elle constitue une solution de mobilité supplémentaire pour piétons et cyclistes alors que le confinement a vu davantage de cyclistes (re)monter en selle. On pourra la traverser, mais pas s'y arrêter conformément aux mesures fédérales.

Sa construction dans sa configuration a trois branches était terminée depuis mi-mars. Les autorités ont toutefois préféré retarder sa mise en fonction en raison du Covid-19. "On aurait pu l'ouvrir au public début mai, mais j'ai préféré attendre la réouverture des commerces, qui signifiera un flot de piétons, pour la rencdre accessible. Il eut été ridicule de se priver d'un passage supplémentaire entre Namur et Jambes", précise le bourgmestre de Namur Maxime Prévot.

Les travaux sont en grande partie terminés côté Jambes, où l'accès sera possible dès lundi via une rampe et un escalier. Côté Grognon, seul un escalier avec goulotte sera en fonction pour le moment. Une rampe viendra compléter le dispositif dans quelques mois sans prendre les escaliers. Celle-ci mènera à l'esplanade qui doit coiffer le parking situé en sous-sol au Grognon, rebaptisé la Confluence pour l'occasion.

Les personnes en chaise roulante devront donc attendre encore un peu pour passer d'une rive à l'autre, mais ne sont pas privés de découvrir l'Enjambée pour autant; elles peuvent monter sur la passerelle côté Jambes, la parcourir et faire un demi-tour - elle est d'une largeur de 6 mètres - afin de la tester comme tous les Namurois.

Etant donné les circonstances actuelles, aucune inauguration festive ne sera organisée lundi, ont précisé le SPW et la Ville de Namur. Les célébrations auront lieu plus tard, dans quelques mois lorsque la situation sanitaire le permettra. Le bourgmestre de Namur a promis un moment festif digne de ce nom.

"Notons également que les piétons qui voudront rejoindre Namur en passant par la passerelle, devront continuer à utiliser les passages piétons et les cheminements actuellement en fonction en attendant la création d’un cheminement piéton passant par la future esplanade et sous la nouvelle voirie régionale", conclur le SPW.

A suivre: notre série Enjambée sur le site en cours de journée et ce samedi dans le journal.