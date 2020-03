"C'est une lueur d'espérance: espérance que la maladie sera vaincue" pour les chrétiens, mais aussi tous les citoyens de bnne volonté

Mgr Pierre Warin, évêque du diocèse de Namur - provinces de Namur et de Luxembourg - a pris une initiative pour ce mercredi 25 mars, jour de la fête de l'Annonciation: demander à chacun d'allumer une bougie et de la poser à sa fenêtre. "Il s'agit aussi d'avoir une pensée, notamment, pour les personnes investies dans les soins de santé", communique Christine Bolinne, porte-parole du diocèse

Voici l'appel lancé par Pierre Warin, évêque de Namur, et Joël Rochette, vicaire général:

"Ce mercredi 25 mars, les chrétiens fêteront l'Annonciation: la Vierge Marie reçoit l'annonce d'une Bonne Nouvelle dans sa vie et pour le monde. Si elle s'interroge, l'ange la rassure: "Rien n'est impossible à Dieu."

En ces temps difficiles, le diocèse de Namur invite tous les chrétiens et, au-delà tous les hommes et femmes de bonne volonté à exprimer, ce 25 mars, par un geste, leur communion et leur soutien avec tous ceux qui souffrent de la pandémie du coronavirus... et avec tous ceux qui s'engagent à la combattre: médecins, infirmiers, soignants, pharmaciens, forces de l'ordre, chercheurs.



Si les églises restent ouvertes, il est demandé à tous de rester à la maison. Aussi, à l'instar des diocèses français nous invitons chacun à allumer une bougie et à la placer à la fenêtre de sa maison en cette belle fête de l'espérance. Une bougie, c'est une lueur d'espérance: espérance que la maladie sera vaincue, espérance que la solidarité l'emportera sur l'égoïsme, espérance aussi que le temps de la passion laissera place aux jours de la résurrection.



Si nous ne pouvons pas célébrer ensemble cette fête, nous pourrons la vivre personnellement, en famille, à la maison. Prions en communion les uns avec les autres, et spécialement avec ceux qui luttent pour la vie dans les hôpitaux de notre pays.



En esprit, déplaçons-nous ce jour-là, par la pensée, aux Sanctuaires de Beauraing où la Vierge Marie, Mère au Cœur d'Or, ouvre les bras pour porter nos prières à Jésus son Fils: "Priez, priez beaucoup, priez toujours" nous dit-elle. Si nous le pouvons, ensemble, en une grande chaîne de prière, nous prierons le chapelet à 18h30, comme à l'époque des apparitions.



Notre-Dame de Beauraing, guérissez les malades!

Notre-Dame de Beauraing, priez pour nous."