L’ancien premier échevin d’Assesse, Didier Want, était poursuivi devant le tribunal correctionnel de Namur pour harcèlement et calomnie à l’égard de deux anciennes compagnes. Les faits remontent à 2016 et 2017. L’écoulement du temps et ce qu’il a mis en place ont clairement joué en sa faveur. Ce lundi, le tribunal lui a accordé la suspension simple du prononcé, constatant notamment le dépassement du délai raisonnable.

Dans le cadre de ces faits, Didier Want a fait l’objet de deux mandats d’arrêt et a été incarcéré plusieurs dizaines de jours car il n’avait pas respecté les conditions de sa libération.

Didier Want a notamment dérobé la lingerie et les habits d’une des victimes pour les faire porter par d’autres femmes. "Il voulait atteindre ma cliente professionnellement, lui a dit qu’il allait rendre son intimité publique. Il lui envoyait jusqu’à 26 mails sur une journée, pour enchaîner le lendemain avec 50 sms, la rabaissant et l’humiliant. Il a écrit un courrier anonyme à son employeur pour demander son écartement. Il voulait la détruire", a indiqué l’avocat d’une des parties civile lors de l’audience.

Le conseil de la seconde victime évoquait quant à lui un chantage au suicide qui a eu lieu après la rupture et la volonté de nuire du prévenu, plutôt que celle de trouver des réponses.

Didier Want a aussi reconnu avoir suivi une des victimes, être passé chaque matin devant chez elle. Il a révélé aux parents de ces deux femmes qu’elles étaient libertines, captures d’écran à l’appui. Il s’est créé des faux profils sur des sites pour accéder à leurs photos.

"J’ai perdu pied, je faisais une grosse dépression. Mes comportements étaient inappropriés, j’ai manqué de discernement. J’ai beaucoup travaillé sur moi ces 5 dernières années. Je suis passé par l’enfer, j’ai perdu mes amis, la politique, mon emploi", expliquait l’intéressé à l’audience.

Didier Want avait déjà été reconnu coupable de harcèlement sur une première ex en 2014. Il a démissionné en 2016 de son poste de premier échevin à la suite d’un courrier qu’une des victimes a envoyé au bourgmestre de l’époque. Poursuivie pour dénonciation calomnieuse, celle-ci a été acquittée.