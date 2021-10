Le retail park La Couvinoise a été élu comme étant le meilleur retail park de Belgique et du Luxembourg pour l’année 2021 !

En effet, lors de la cérémonie organisée ce jeudi 14 octobre par le BLSC, Belgian Luxembourg Council of Retail and Shopping Centers, et le RFB, Retail Forum Belgium, La Couvinoise a remporté l’Excellence Award 2021 dans la catégorie retail park. Ce prix récompense le meilleur retail park de l’année à la suite de l’évaluation par un jury indépendant international.

Après 13 mois de chantier en pleine crise sanitaire, la dépollution d’un chancre industriel et près de 20 millions d’euros entièrement investis dans l’économie wallonne pour la réalisation de ce projet, le retail park La Couvinoise a ouvert ses portes au public le 28 avril dernier. D’ores et déjà décrocher ce prix si prestigieux dans l’univers du retail et de l’immobilier commercial est donc une fierté immense pour toutes les personnes qui ont œuvré sur cet outil économique utile au redéveloppement de toute une région.

La Couvinoise" en quelques chiffres ? 37.000m² de surfaces aménagées, 13.500m² de surfaces commerciales ou 18 enseignes, 500 places de parking, 6 bornes de recharges pour voitures électriques, 1 gare des bus avec 8 arrêts sur une superficie de 4.500m² sur le parking, 1 gare SNCB en liaison avec le parking, 135 emplois créés. L’installation de 2.200 panneaux photovoltaïques est prévue en 2022.

Ulrïch Bartolas, administrateur délégué de Sahma SA indique : "Cet Award constituera une source de communication forte durant une année complète pour l’ensemble des 18 magasins mais aussi pour les gestionnaires de la ville de Couvin qui pourront se targuer de détenir le meilleur retail park 2021 de Belgique et du Luxembourg dans leur commune !"

JVE