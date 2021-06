La Ville de Namur réfléchit à l’avenir de son centre-ville, dans le but de le revitaliser, le redynamiser et accroître son degré d’attractivité. Un projet transversal qui implique un questionnement sur la mobilité et l’extension du piétonnier. Ce dernier a été créé en 1986, après deux ans de travaux, sous la première mandature de Jean-Louis Clause. "À l’époque, 90 % des gens étaient contre mais l’équipe en place a pu garder le cap et personne n’imaginerait à présent que l’on revienne en arrière", signale le bourgmestre Maxime Prévot. "Le changement fait toujours un peu peur mais il faut pouvoir l’accompagner."

Des études ont démarré mais le but est aussi et surtout d’impliquer le citoyen à travers des ateliers de co construction. Une première étape participative vient d’être franchie avec une grande enquête urbanistique et socio-économique réalisée entre le 9 février et le 31 mars. "La mission concerne l’opportunité d’élargir le piétonnier dans le centre-ville de Namur mais c’est une étude pluridisciplinaire et multifonctionnelle",