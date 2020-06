Des portes ouvertes virtuelles auront également lieu le 20 juin prochain

Bien choisir ses études est un important élément de la réussite de celles-ci. Le problème pour les futurs étudiants est que les événements d'information sur les études n'ont, pour la plupart, pas pu avoir lieu : salons étudiants annulés, portes ouvertes et séances d'info supprimées...

C'est pourquoi l'Hénallux, en parallèle à d'autres événements comme ses portes ouvertes virtuelles du samedi 20 juin prochain, vient de mettre en ligne son Salon étudiant virtuel. Les élèves de rhéto à la recherche d'une formation d'avenir peuvent y poser leurs questions en direct via chat, s'informer sur les études et les programmes de cours, voir des témoignages d'étudiants et de profs, profiter d'un ingénieux système de FAQ, le tout dans une ambiance sympa... Et s'ils le souhaitent, ils peuvent également s'inscrire dans la section de leur choix. L'objectif est que ce choix soit le plus éclairé et le plus informé possible.