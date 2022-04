Depuis 2018, l’Hénallux a souscrit un abonnement à Carpool, la plateforme de covoiturage belge. De nombreuses actions avaient déjà été mises en place pour valoriser le covoiturage à l’époque, mais avec le confinement et le télétravail, beaucoup ont perdu leurs habitudes. C’est pourquoi, cette année, l’Hénallux a lancé un grand concours sur la mobilité : la personne ayant fait le plus grand nombre de trajets en covoiturage et la personne ayant le plus utilisé la mobilité douce dans le cadre de ses études ou de son travail dans la période donnée sont récompensés.

L'établissement indique : "Nous sommes assez fiers de l’engouement suscité par cette démarche. Voici les chiffres engendrés depuis le lancement du concours pour toute l’Hénallux (données issues de Carpool et Mobicalendar): 45 nouveaux inscrits (sur un total de 474) sur la plateforme Carpool, 302 trajets réguliers en covoiturage, dont 201 comme passagers et 65 comme conducteurs, 2145 kms ont été réalisés en covoiturage, 8552 kms ont été effectués en train, 1056,7 kms ont été effectués en bus, 2100 kms ont été réalisés à vélo, 64 kms ont été faits à pied."

Augustine Remacle, étudiante au Département IESN à Namur, a effectué 17 trajets en covoiturage, pour un total de 156 km. Elle gagne un atelier de deux heures sur le thème du zéro déchet pour 4 à 10 personnes. Quant à Christian Capelle, enseignant à l’École d’ingénieurs de Pierrard-Virton, il a effectué une prouesse de 97 trajets en mobilité douce : 226 km à vélo, 4342 km en train, 444 km en covoiturage et 240 km en bus sur la même période. Il gagne, quant à lui, un repas pour 4 à 8 personnes à la Flobette, une longue terrasse en bord de Lesse dans la magnifique réserve naturelle de Furfooz.

D’autres actions ponctuelles seront mises en œuvre pour continuer à engendrer de nouvelles habitudes de mobilité.